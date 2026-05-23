Жительница Балтийска задолжала 200 тысяч за купленную собаку

Жительница Москвы через суд надеется получить долг с жительницы Балтийска. Последняя купила собаку породы американский булли, но выплатила не всю сумму. Об иске сообщает пресс-служба областного суда.

Еще 18 января 2024 года дамы заключили договор купли-продажи элитного щенка, заплатить за которого нужно было 350 тысяч рублей. Покупательницы заплатила 150 тысяч, а остаток обязалась выплатить не позднее 30 марта 2024 года. Но до сих пор продавец не получила деньги.

Через суд заводчица просит взыскать не только 200 тысяч, но и проценты за период с сентября 2025 года в размере более 56.5 тыс рублей, а также проценты с сентября 2025 года по день фактического исполнения решения суда, а также госпошлину в размере 8.6 тыс рублей.