Названы победители главной бизнес-премии Калининградской области. В этом году премию посвятили 80-летию региона, а церемония прошла в преддверии Дня российского предпринимательства. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, самых ярких представителей бизнеса поздравили губернатор Алексей Беспрозванных и замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

Кто победил и получил статуэтку:

- «Лучшее предприятие в сфере производства товаров народного потребления» – компания «Новые технологии»;

- «Лучшее предприятие в сфере производства продукции производственно-технического назначения» – ООО «Цесал»;

- «Лучшее предприятие в агропромышленном комплексе» – ООО «Корнево»;

- «Лучшее предприятие-экспортер» – ООО «Оэскью Интернешнл»;

- «Лучшее предприятие в сфере бизнес-услуг» – ООО «ТБК»;

- «Лучшее предприятие в сфере потребительских услуг» – химчистка-прачечная «Бертолони»;

- «Лучшее предприятие в сфере туризма» – парк-отель «Усадьба»;

- «Лучшее предприятие в сфере торговли» – ООО «Агрофабрика Натурово»;

- «Лучшее предприятие в сфере инновационной деятельности» – ООО «БИЦМ»;

- «Успешный старт» – ООО «Возрождение» (Замок Нойхаузен);

- «Работодатель года» – ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»;

- «Лучшее семейное предприятие» – ИП Лукьянов Валерий Владимирович (PROсвет);

- «Лучший региональный бренд» – ООО «Спринг».

В этом году на соискание 16-й премии «Янтарный Меркурий» поступило порядка 80 заявок. Конкурс проводится с 2010 года, с тез пор лауреатами калининградской премии стали более 250 компаний.