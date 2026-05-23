В Калининграде у Верхнего озера высадили березы

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде продолжается кампания по озеленению. Накануне на набережной Верхнего озера высадили два десятка берез. Как написала в своем телеграм-канале глава городской администрации Елена Дятлова, молодые деревья стали дополнением к уже существующему озеленению.

Деревья посадили в рамках акции «Сад памяти» и в честь празднования 80-летия Калининградской области и города. В мэрии говорят, что конца года в городе планируют посадить больше тысячи деревьев и кустарников.

У Верхнего озера, по словам сити-менеджера, ежегодно проводят работы по благоустройству и останавливаться не собираются.

«Наша главная задача – закольцевать существующую пешеходную зону вокруг всего водоема, создав единое, гармоничное и комфортное пространство для отдыха горожан и гостей», - анонсировала работы глава администрации.

В планах привести в порядок территорию в районе улицы Некрасова.