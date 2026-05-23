В Гвардейском районе сгорел и обрушился дом

В Гвардейском районе в субботу, 23 мая, случился серьезный пожар – горел дом на четыре семьи. Сигнал о возгорании поступил в 08:26. В поселок Красный Яр по тревоге выехали пожарные.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, на улице Школьной сгорела и обрушилась кровля, выгорел чердак и частично выгорели 2 квартиры.

Пожарные эвакуировали два газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва. Площадь пожара, причину которого еще предстоит выяснить, составила 450 квадратных метров.

Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.