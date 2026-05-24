Под Калининградом прошли учения «морских котиков»

Боевые пловцы - элита флота. Фото: пресс-служба Балтфлота.

Военнослужащие подразделения специального назначения Балтийского флота выполнили плановые водолазные спуски и провели тренировки по совершенствованию навыков ведения подводного боя. В учениях было задействовано свыше 20 боевых пловцов.

- Были отработаны погружения на глубины от 10 до 20 метров и элементы подводного ориентирования с использованием средств движения, - сообщили подробности в пресс-службе БФ. - Кроме того, спецназовцы выполнили стрельбы из специальных подводных пистолетов СПП-1 и специальных подводных автоматов АПС, а также тренировки по рукопашному бою под водой с активным применением холодного оружия и уничтожения условного противника без оружия в минимально короткие сроки.