НовостиПолитика24 мая 2026 7:13

Под Калининградом прошли учения «морских котиков»

Спецназовцы отрабатывали элементы подводного боя со всеми видами оружия и без него
Игорь ОРЕХОВ
Боевые пловцы - элита флота.

Фото: пресс-служба Балтфлота.

Военнослужащие подразделения специального назначения Балтийского флота выполнили плановые водолазные спуски и провели тренировки по совершенствованию навыков ведения подводного боя. В учениях было задействовано свыше 20 боевых пловцов.

- Были отработаны погружения на глубины от 10 до 20 метров и элементы подводного ориентирования с использованием средств движения, - сообщили подробности в пресс-службе БФ. - Кроме того, спецназовцы выполнили стрельбы из специальных подводных пистолетов СПП-1 и специальных подводных автоматов АПС, а также тренировки по рукопашному бою под водой с активным применением холодного оружия и уничтожения условного противника без оружия в минимально короткие сроки.