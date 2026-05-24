Променад в Зеленоградске залило нечистотами

Калининградцы, собравшиеся в этот чудный воскресный денек прогуляться по зеленоградскому променаду, могут столкнуться с тем, что вдыхать полной грудью им придется не целительный морской воздух, а смрадные миазмы.

Как сообщает интернет-ресурс «Зеленоградск подслушано», на променад неожиданно обрушился поток нечистот. В подтверждение прилагается видео.

Не исключено, что на территории одного из близрасположенных заведений прорвало канализацию. «Запах соответствующий, воняет мочой невыносимо, все течет по плитке и на пляж», - пишет канал.

О точном происхождении зловонного ручья и сроках его ликвидации пока ничего не известно.