Купальный сезон на калининградском взморье откладывается

Всем хороша наша Балтика. Разве что кроме теплоты своих волн. «Правда, в море водичка – хоть плавай в пальто», как пел один известный в прошлом местный бард.

Так вот, синоптики из группы «Погода и метеоявления в Калининградской области» вновь подсуетились и установили, что на большей части балтийской акватории – и главное, у нашего побережья – на поверхности морской воды температура сейчас оставляет около +10...+11°С. Показатель, который хотя и считается нормой для этого времени года, комфортным для потенциальных купальщиков при всем желании называть нельзя.

Увы, в данном отношении специалисты прогнозами на ближайшее будущее не радуют. На носу очередное похолодание, ввиду которого начало пляжного сезона откладывается. Лишь к концу первой декады июня (да и то не факт) вода потеплеет до +12...+14°С. А это уже ниже нормы!

Что будет дальше – не берутся сказать даже самые продвинутые метеорологи.