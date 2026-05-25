Мать троих детей из Советска, которая не платила алименты, отправили на принудительные работы

В Советске 40-летняя женщина не платила алименты на содержание троих детей и накопила двухмиллионный долг. Ее заставили работать принудительно, сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Известно, что дама лишена родительских прав, дети под опекой государства. Постоянного места работы и имущества, на которое можно обратить взыскание у женщины просто нет. Сама мамаша говорит, что не работает, потому что «создана для любви». Тем временем её алиментный долг составляет более 2 млн

К административной ответственности нарушительницу привлекали многократно, есть у нее и судимость за неуплату алиментов.

Очередной суд приговорил злостную алиментщицу к 1 году принудительных работ. 65 процентов от ее заработка будет перечисляться детям, 5 процентов — в доход государства.