. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 102 года. Евгения Михайловна Михейкина – труженик тыла, ветеран становления региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ветерану передали поздравления от имени президента и губернатора.

Евгения Михейкина родилась в Белоруссии. Во время оккупации в годы Великой Отечественной войны вместе с родителями скрывалась в лесах, трудилась в тылу.

После Победы вместе с семьей переехала в Калининградскую область, вышла замуж за капитана танковых войск, участника штурма Кёнигсберга. Более 30 лет работала в Доме офицеров Балтийского флота.

У Евгении Михайловны есть сын, два внука и три правнука.