В полумарафоне в центре Зеленоградска поучаствовало 1.5 тыс бегунов, что стало рекордом

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который прошел в Зеленоградске, установил рекорд массовости. В спортивном мероприятии поучаствовало 1.5 тыс спортсменов, сообщает пресс-служба областного минспорта.

На берегу Балтики желающие могли выбрать дистанцию 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. За бегунами наблюдали зрители.

Практически половину дистанции бегуны преодолевали по променаду в сопровождении легкого бриза.

Лучшее время в полумарафоне – 1 час 12 минут и 19 секунд –показал Артем Майоров из Белгородской области.

У женщин самой быстро оказалась Светлана Максатова.

Всего на старт в 38 странах вышли 320 тысячи бегунов. В 41 городе России их набралось 250 тысяч.