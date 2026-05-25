Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт25 мая 2026 8:23

В полумарафоне в центре Зеленоградска поучаствовало 1.5 тыс бегунов, что стало рекордом

Всего на старт в 38 странах вышли 320 тысяч спортсменов
Александр КАТЕРУША

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который прошел в Зеленоградске, установил рекорд массовости. В спортивном мероприятии поучаствовало 1.5 тыс спортсменов, сообщает пресс-служба областного минспорта.

На берегу Балтики желающие могли выбрать дистанцию 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. За бегунами наблюдали зрители.

Практически половину дистанции бегуны преодолевали по променаду в сопровождении легкого бриза.

Лучшее время в полумарафоне – 1 час 12 минут и 19 секунд –показал Артем Майоров из Белгородской области.

У женщин самой быстро оказалась Светлана Максатова.

Всего на старт в 38 странах вышли 320 тысячи бегунов. В 41 городе России их набралось 250 тысяч.