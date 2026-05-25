В МЧС назвали пляжи, на которых отдохнем летом 2026 в Калининградской области

К открытию купального сезона готовятся в Калининградской области. Впрочем, погода купаться пока не позволяет. Температура воды в Балтике сейчас оставляет около +10...+11°С.

С 1 июня жители и гости региона смогут отдыхать у воды на официально разрешенных пляжах – их организовано более 30. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Где будут работать пляжи с 30 мая:

Гвардейский район: внутренний водоем поселка Ровное и карьер в пос. Березовка;

Зеленоградский район: п. Лесное, детский оздоровительный лагерь «Алые паруса»;

Где будут работать пляжи с 1 июня:

Калининград: Озеро Пелавское, карьер «Мечта», озеро Карповское, Голубые озера (ближнее, среднее, дальнее), озеро Шенфлиз;

Светлогорск: пляж «Центральный», пляж «Панорама» в районе Морского бульвара, 19;

Зеленоградск: пляжи «Западный», «Лесной», «Куликово», «Сокольники», «Восточный»;

Пионерский курорт: городской пляж;

Гусевский район: пос. Ломово, озеро Домашнее,

Черняховск: пляж на реке Анграпа в районе ул. Спортивной,

Балтийск: пляж «Центральный», пляж в районе Гвардейского бульвара, пляж на Балтийской косе;

Славск: открытый бассейн в районе улицы Мацина,

Полесский район: пос. Стройный, Полесский канал;

Гурьевский район: пос. Константиновка, озеро на территории «Подворье на Хуторской», центр отдыха в Аистово;

Краснознаменск: пляж на реке Шешупе;

Нестеровский район: озеро Виштынецкое, лагерь «Жемчижина».

6 июня планируется открытие пляжа в Багратионовске на озере Лангер, улица Фатыха Карима;

С 7 июня – Зеленоградск: детский оздоровительный лагерь им. Л. Голикова»;

Где будут открыты пляжи с 15 июня:

Поселок Янтарный: пляж «Центральный», морское побережье от поста ГИМС МЧС России протяженностью 500 метров на север, морское побережье к югу от дома №10 по ул. Береговой протяженностью 300 м на юг, пляж «Лагуна» – южная часть карьера в районе шахты «Анна» протяженностью 200 м, пляж «Жемчужина» на озере Синявинское;

30 июня планируется открытие пляжей:

Правдинский район: пляж на водохранилище по правому берегу реки Лава в районе ГЭС-3, поселок Железнодорожный, пляж на реке Стоговка.