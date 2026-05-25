Калининградцам предложили записаться и бесплатно проверить родинки

В Центре специализированных видов медицинской помощи (Калининград, улица Барнаульская, 6) проведут акцию по ранней диагностике рака кожи с 25 мая по 26 июня. Об этом сообщает региональный минздрав.

Желающие могут бесплатно проверить родинки с помощью дерматоскопии и получить консультацию врача-дерматовенеролога.

Запись на прием по телефону 8 (4012) 313-185.

Идите ко врачу, если: родинка меняет размер, форму, цвет, увеличивается в размерах, кровоточит, чешется или расположена на открытом участке тела и часто травмируется.

Берегите себя!