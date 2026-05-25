Школьник из Калининграда завоевал золото Азиатской олимпиады по физике

9-классник из лицея № 23 Калининграда Артем Еремин завоевал золото Азиатской олимпиады по физике в Пусане. Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

«В общекомандном зачете наша сборная вошла в пятерку лучших стран. Какие же таланты растут у нас! Гордимся, Артем!», - написал глава региона.

Ранее мы рассказывали о том, что Артем вошел в состав сборной России на Азиатской олимпиаде по физике. В Пусане он поехал в статусе абсолютного победителя всероссийской олимпиады школьников по физике за 2026 год.

Кроме Артема в состав сборной РФ вошли еще семь школьников из Москвы и Московской области.