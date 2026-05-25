Нерадивого фермера оштрафовали за заросшие поля в Гурьевском районе

Нерадивого фермера повторно оштрафовали за заросшие сорняками поля в Гурьевском районе. Арендатора наказали за очередное неисполнение предписания Россельхознадзора, рассказали в ведомстве.

Еще в июле 2025 года фермеру выдали предписание сроком до 2 марта 2026 года устранить нарушение обязательных требований земельного законодательства. Он должен был привести в порядок запущенные поля площадью 6,46 га. По состоянию на март 2026-го поля по-прежнему заросшие.

Отмечается, что нерадивый фермер уже привлекался судом административной ответственности за аналогичные нарушения. На этот раз он заплатил штраф 30 тысяч рублей.