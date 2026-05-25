За неделю телефонные мошенники похитили у жителей Калининградской области более 11 млн рублей

Сразу 7 жителей региона пострадали от действия телефонных мошенников за минувшую неделю – похищено у них было

больше 11,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что больше всех отдала злоумышленникам медсестра из Калининграда. Более 6,3 млн рублей она отдала неизвестным в надежде очень хорошо заработать на инвестициях.

В числе обманутых также оказались пенсионерки из Калининграда и Светлогорска, продавец и военнослужащий из областного центра. Одни хотели купить машину в интернете, других одолели звонками лжесотрудники ФСБ и «Госуслуг». Действовали последние по стандартным и давно известным схемам.