В центре Калининграда установили памятник князю Владимиру

Памятник князю Владимиру установили возле Кафедрального собора Христа Спасителя на площади Победы в Калининграде монтаж скульптуры состоялся 25 мая. Общая высота его 10,5 м, высота самой фигуры – 6 м. Его внешний вид накануне утвердили на заседании совета по культуре при губернаторе.

В Калининградской епархии отметили, что забор уберут, когда закончатся все необходимые работы. Сроков не называют. Официально памятник откроют 6 июня.

Напомним, монумент планировали поставить в 2015 году, к визиту патриарха Кирилла. Но затем тогдашний мэр Александр Ярошук заявил, что приостановили работы из-за нехватки средств у неких спонсоров.

В 2017 году территорию будущего памятника передали в безвозмездное пользование приходу собора Христа Спасителя.