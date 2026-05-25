В Калининграде задержали жителя Санкт-Петербурга, который устроил дебош на борту самолета

В Калининграде в аэропорту «Храброво» задержали жителя Санкт-Петербурга, устроившего дебош на борту самолета, на котором он прилетел в регион. Об этом рассказали в пресс-службе калининградской транспортной полиции.

Как выяснилось, 57-летний житель Петербурга нарушал общественный порядок. Он вел себя агрессивно по отношению к бортпроводникам, материл их и пассажиров.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.