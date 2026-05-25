НовостиДом. Семья25 мая 2026 13:49

В национальном парке «Виштынецкий» заметили красавицу-рысь

Кошка мирно топала по дороге
Александр КАТЕРУША
Фото: пресс-служба нацпарка.

В национальном парке «Виштынецкий» заметили красавицу-рысь. Видео опубликовано в телеграм-канале нацпарка.

Отмечается, что госинспекторы встретили редкое для нашего региона животное. Им удалось запечатлеть рысь на видео.

Рысь сначала спокойно шла по дороге, никого и ничего не боясь. Она деловито покачивала черным хвостом. Затем, заметив машину инспекторов, ушла в лес, но не убежала. Она бродила в зелени и лазала по упавшим деревьям.

«Это скрытное животное обитает в Калининградской области только в лесах Виштынецкой возвышенности и в окрестностях реки Неман», - прокомментировали в пресс-службе парка.

Как сказали «Комсомолке» в пресс-службе парка, рысь постоянно обитает в лесах Виштынецком, Неманском лесах. Всего насчитывается около 10-12 особей.