В национальном парке «Виштынецкий» заметили красавицу-рысь. Видео опубликовано в телеграм-канале нацпарка.

Отмечается, что госинспекторы встретили редкое для нашего региона животное. Им удалось запечатлеть рысь на видео.

Рысь сначала спокойно шла по дороге, никого и ничего не боясь. Она деловито покачивала черным хвостом. Затем, заметив машину инспекторов, ушла в лес, но не убежала. Она бродила в зелени и лазала по упавшим деревьям.

«Это скрытное животное обитает в Калининградской области только в лесах Виштынецкой возвышенности и в окрестностях реки Неман», - прокомментировали в пресс-службе парка.

Как сказали «Комсомолке» в пресс-службе парка, рысь постоянно обитает в лесах Виштынецком, Неманском лесах. Всего насчитывается около 10-12 особей.