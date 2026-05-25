Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 14:01

Большинство калининградцев поддержали пожизненный запрет продажи сигарет для родившихся после 2008 года

Наши земляки – за здоровый образ жизни
Александр КАТЕРУША

Большинство (53%) калининградцев поддерживают пожизненный запрет продажи сигарет для родившихся после 31 декабря 2008 года. То есть тем, кому сейчас нет и 18. При этом в будущем продавать им сигареты не будут уже никогда. Против этой инициативы оказалось 26%. Остальные определяются. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.

Женщины ожидаемо поддерживают запрет чаще мужчин (55% против 51% соответственно).

Курильщики относятся к инициативе сдержаннее, но тоже весьма радикально и конкретно. За выступили 46% из них. Против запрета выступают 31% курящих.

Те, кто против, в частности, опасается бума на черном рынке табачных изделий.