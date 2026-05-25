НовостиОбщество25 мая 2026 14:10

Власти напугали калининградцев штрафами за купание в неположенных местах

Нелегальные заплывы в озерах и прудах обойдутся в 3000 рублей
Александр КАТЕРУША

В преддверии купального сезона власти предупреждают калининградцев о запрете плавать в неразрешенных для этого местах. Штраф – до 3000 рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Калининграде есть несколько мест, где официально можно купаться. Дно там обследовано и безопасно, а на берегу будут все лето дежурить обученные спасатели.

Отдыхать и плавать можно будет в этом году на Пелавском, Шенфлизе, Карповском и Голубых озерах, на карьере «Мечта». Список традиционен.

Сейчас там завершают подготовку: косят траву, травят клещей и крыс, завозят лежаки и кабинки.

Спасатели на водоемах уже начали работу.