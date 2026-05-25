В Калининграде из-за вспышки сальмонеллеза приостановили работу Центра по уходу за детьми

В Калининграде из-за вспышки сальмонеллеза приостановили работу частного Центра по присмотру и уходу за детьми «Сказка Лэнд», который находится на ул. Флотской. Там провели санитарно-эпидемиологическое расследование и ликвидируют очаг сальмонеллеза. Как сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора, пострадали 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников Центра.

Прокуратура проводит проверку по информации о вспышке инфекции.

В настоящее время работа частного детского центра приостановлена.

Причину случившегося выясняют.