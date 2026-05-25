В Калининграде на площади Победы в День славянской письменности и культуры выступил большой хор

Большой сводный хор выступил в Калининграде на площади Победы в День славянской письменности и культуры. На сцене блистали 300 юных и взрослых артистов, сообщает пресс-служба областного правительства.

В акции участвовали хоровые коллективы детских школ искусств, Калининградского областного музыкального колледжа имени Рахманинова, детские фольклорные, народные коллективы, вокальные ансамбли, коллективы Кадетского корпуса и православный хор.

Зрители смогли традиционно, как и каждый год, погрузиться в мир русской музыки и искусства.