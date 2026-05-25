В Калининградской области за неделю задержаны 33 пьяных водителя

В Калининградской области за неделю, с 18 по 24 мая, задержаны 33 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что сразу четырех из нарушителей заподозрили в повторном вождении в пьяном виде. УМВД России по Калининградской области предупреждает, что если водитель повторно сядет за руль в пьяном виде, его автомобиль будет конфискован в пользу государства.

С начала года в Калининградской области произошло 20 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей: 22 человека получили травмы, пятеро погибли.