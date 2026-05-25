Житель Советска едва не задушил девушку, которая посмела сделать ему замечание по поводу громкой музыки

В Советске местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как пытался задушить 24-летнюю девушку из-за сделанного ему замечания. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Известно, что 26-летний парень пришел в гости к знакомой, с собой принес алкоголь и начал горевать по поводу разрыва отношений с возлюбленной. Он врубил громкую музыку, на что хозяйка квартиры сделала ему замечание. Девушка попросила убавить звук. В ответ гость набросился на нее, стал душить и угрожать убийством.

Агрессору грозит до двух лет лишения свободы.