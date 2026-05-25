НовостиОбщество25 мая 2026 15:44

Суд рассмотрит дело о гибели работников филиала калининградской ТЭЦ-2

Жертвами взрыва и пожара стали три человека
Александр КАТЕРУША

Гурьевский суд рассмотрит уголовное дело о гибели троих работников филиала «Калининградская ТЭЦ-2», сообщает пресс-служба областного суда.

Эта история случилась осенью 2022 года. Тогда заместитель начальника котлотурбинного цеха выдал рабочим наряд-допуск – предстояло ремонтировать оборудование энергоблока. В документе не было обязательного требования безопасности об установке заглушек на арматуре при выполнении опасных работ в помещении блочного пункта подготовки газа.

В результате допущенных нарушений случился резкий выброс газа, взрыв и пожар. 55-летний слесарь погиб на месте, двое других работников 45 и 66 лет получили тяжелые травмы, скончались в больнице.

Впереди суд.