Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

Принять участие в голосовании и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, могут зарегистрированные через Госуслуги избиратели.

«Годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая. А отдать свой голос за того, кто уже заслужил доверие своими делами и решениями, — до 31 мая включительно. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«В Калининградской области дан старт предварительному голосованию «Единой России», которое пройдет с 25 по 31 мая. Участниками являются действующие члены Партии, молодогвардейцы, участники СВО, представители общественных объединений. Это люди разного возраста и различных профессий, однако всех их объединяет одно – стремление работать на благо региона и России в целом. Кстати говоря, наша команда уже сегодня активно включается в решение задач на местах, и её опыт, умение действовать на опережение – огромный ресурс для «Единой России» и региона. Мы также фиксируем значительное обновление кандидатов, что отвечает запросам общества и интересам калининградцев», — сказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин.

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии. Для круглосуточного наблюдения за ходом ЭПГ «Единая Россия» запустила работу федерального и региональных ситуационных центров.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги. В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.