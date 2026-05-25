НовостиОбщество25 мая 2026 16:25

Алексей Беспрозванных встретился с министром спорта Михаилом Дегтяревым

Руководитель федерального министерства прибыл в регион
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

Руководитель минспорта России Михаил Дегтярев прибыл в Калининградскую область на открытие Китайско-Российских молодежных игр. Накануне торжественной церемонии он встретился с губернатором Алексеем Беспрозванных. О встрече губернатор рассказал в МАХ.

Стороны обсудили развитие спорта в регионе. Власти ставят задачу создать в каждом муниципалитете как минимум один крупный спортивный объект. В 14 из 22 уже так.

«Собираемся строить ледовый комплекс в Гурьевске и ФОКи в Краснознаменске, Балтийске. Будем проектировать ФОК в Черняховске. Работы еще много», - написал губернатор.

Губернатор отметил, что Калининградская область вошла в 15 пилотных регионов, где создали фиджитал-центры. Такой есть в Калининграде. Планируется открыть центр и в Советске.

Церемония открытия Игр прямо сейчас проходит в Светлогорске.