В Шоссейном на берегу Калининградского залива девушка на «Опеле» переехала отдыхающего

Трагедия случилась на берегу Калининградского залива в Шоссейном вечером 24 мая. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 33-летняя девушка, не имеющая прав, ехала на «Опеле» и наехала на 35-летнего мужчину. Тот от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи.

По данным «Клопс», девушка решила покататься и помчалась по берегу. Не справившись с управлением, переехала другого отдыхающего, который отдыхал на песке.

Заведено уголовное дело.