В Калининградской области объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в правительстве прокомментировали сообщения об опасности и временных ограничениях.

«Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка», - говорилось в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, вечером 25 мая ввели временные ограничения на использование воздушного пространства Калининградской области. В расписании вылетов и прилетов в «Храброво» произошли корректировки.

Аэропорт «Храброво» сейчас снова работает в штатном режиме.