НовостиОбщество26 мая 2026 8:08

С 6 июня к Зеленоградску запустят сдвоенные «Ласточки»

Они будут ходить по выходным и праздничным дням
Александр КАТЕРУША

Из Калининграда в Зеленоградск-2 пустят сдвоенные «Ласточки» с 6 июня. Большие поезда будут ходить по выходным и праздничным дням, сообщает пресс-служба КЖД.

10-вагонные «Ласточки» будут отправляться с Южного вокзала в 11:12, с Северного вокзала – в 13:21, 15:22 и 17:23. Обратно от станции Зеленоградск-2 до Северного вокзала – в 12:10, 14:10, 16:13, до Южного вокзала – в 18:07. В пути предусмотрена только одна остановка на станции Кутузово-Новое.

Отмечается, что первый и последний рейсы будут выполняться от/до Южного вокзала.