НовостиОбщество26 мая 2026 10:14

В Багратионовском районе обнаружили более 14 га заросших полей

Собственникам объявлены предостережения
Александр КАТЕРУША

В Багратионовском районе инспекторы областного Россельхознадзора выявили нарушения использования сельхозземель. По данным ведомства, обследованы были два участка сельскохозяйственного назначения площадью 14,8 га.

На всей площади зафиксирован пал травы, а участки, как выяснилось, давно зарастают сорной травой и кустарниками.

«Следов ведения сельскохозяйственного производства (сенокошения, выпаса скота, механической обработки почвы) на земельных участках не установлено», - заявили в Россельхознадзоре.

Собственнику, а это физлицо, объявлены предостережения.