Жителя Советска осудили за убийство женщины в новогодние каникулы

Осужден житель Советска, который убил женщину и пытался спрятать ее тело. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда – 12 лет и 6 месяцев колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.

Ночью 9 января этого года в квартире на ул. 9 Января в Советске 37-летний мужчина был пьян и поссорился со знакомой, которую он заподозрил в краже. Женщина взяла нож и замахнулась на приятеля. Тот оружие выбил и принялся наносить жестокие удары оппонентке. Несчастная скончалась на месте.

После убийства горожанин попросил друга о помощи. Вместе они обернули труп в пододеяльник, который перевязали липкой лентой. Тело выбросили из окна квартиры, а затем оттащили на пустырь.

Известно, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.

Суд взыскал в пользу дочери погибшей 800 тысяч рублей.