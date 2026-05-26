Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 11:33

Беспрозванных поздравил бизнес-сообщество Калининградской области с Днем российского предпринимательства

Предпринимателей он назвал локомотивом развития региона
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: правительство Калининградской области.

Губернатор Алексей Беспрозванных поздравил бизнес-сообщество региона с Днем российского предпринимательства во вторник, 26 мая. Текст обращения приводит пресс-служба областного правительства.

В поздравлении указано, что в регионе с малым и средним бизнесом связана почти четверть жителей: обеспечена занятость более 263 тысяч человек. Сейчас в регионе зарегистрировано 63 261 субъект МСП – это на 5% больше, чем годом ранее.

Губернатор напомнил о новой программе льготного финансирования бизнес-проектов «Инвест 80-85» с годовым бюджетом не менее одного миллиарда рублей. Еще 100 миллионов рублей направлено на стимулирование роботизации и автоматизации предприятий, 400 миллионов – на создание заводов в индустриальных парках.