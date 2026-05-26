Беспрозванных поздравил бизнес-сообщество Калининградской области с Днем российского предпринимательства

. Фото: правительство Калининградской области.

Губернатор Алексей Беспрозванных поздравил бизнес-сообщество региона с Днем российского предпринимательства во вторник, 26 мая. Текст обращения приводит пресс-служба областного правительства.

В поздравлении указано, что в регионе с малым и средним бизнесом связана почти четверть жителей: обеспечена занятость более 263 тысяч человек. Сейчас в регионе зарегистрировано 63 261 субъект МСП – это на 5% больше, чем годом ранее.

Губернатор напомнил о новой программе льготного финансирования бизнес-проектов «Инвест 80-85» с годовым бюджетом не менее одного миллиарда рублей. Еще 100 миллионов рублей направлено на стимулирование роботизации и автоматизации предприятий, 400 миллионов – на создание заводов в индустриальных парках.