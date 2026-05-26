Минпромторг России и губернатор Беспрозванных занялись разработкой стратегии развития янтарной отрасли до 2035 года

Состоялась встреча губернатора Алексея Беспрозванных с заместителем министра промышленности и торговли России Иваном Куликовым. Федеральное министерство и отраслевой кластер при поддержке областных властей разрабатывают новую стратегию развития янтарной отрасли. Ключевые параметры документа, который определит стратегию развития янтарной отрасли России до 2035 года обсудили на встрече, сообщает пресс-служба областного правительства.

Предыдущая стратегия утверждена в 2017 году и рассчитана была до 2025 года. По мнению Алексея Беспрозванных, ее предстоит актуализировать, учитывая новые вызовы.

Иван Куликов обозначил важность наращивания поставок янтаря-сырца российским переработчикам и расширения их производственных мощностей и каналов сбыта.

Ключевой задачей назвал увеличение объема переработки янтаря на территории России.

Проект документа будет доработан Минпромторгом РФ. Правительству его представят в третьем квартале нынешнего года.