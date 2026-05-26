Калининград
НовостиДом. Семья26 мая 2026 13:46

Московский зоопарк передаст Калининграду капибару

К нам в зоопарк доставят молодую самку
Александр КАТЕРУША
Фото: Калининградский зоопарк.

В Калининградский зоопарк из Московского зоопарка передадут молодую самочку капибары. От Новосибирского зоопарка – самку кошачьего лемура в компанию к нашим Саре и Джулиану. О подарках к 130-летию рассказали в пресс-службе зоопарка.

Кроме того, коллекция зоопарка пополнилась новыми бегающими и ползающими красавчиками. Это парочка ящериц фельзум великолепных и молодняк жабовидных квакш, пара малышей носатого полоза Буланже и пара украшенных шипохвостов, а также мадагаскарская фельзума и йеменский хамелеон.