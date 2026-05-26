В Калининград привезут натюрморт Петрова-Водкина 1918 года

На выставку одной картины, которую традиционно проведут в Кафедральном соборе на острове Канта, в Калининград привезут «Розовый натюрморт» Кузьмы Петрова-Водкина, который был создан мастером в 1918 году. Об этом сообщает пресс-служба острова Канта.

Картину можно увидеть на сцене собора с 13 июня по 12 июля. На концертах открытия и закрытия полотно будут сопровождать знаменитые коллективы — Московский синодальный хор и Questa Musica.

«Розовый натюрморт» временно возьмут в основной экспозиции Третьяковской галереи.

Проект, который соединяет гениальную музыку и шедевры живописи, ведет отсчет с 2028 года. За это время в Кафедральном соборе побывали произведения таких художников, как Кандинский, Репин, Шишкин, Левитан, Боровиковский, Коровин, Поленов.

Концерты открытия и закрытия выставки в этом году совпали с границами фестиваля «Орган плюс».