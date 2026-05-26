НовостиПроисшествия26 мая 2026 14:43

Студентку из Калининграда обманули при продаже товаров на маркетплейсе

Покупки девушки забрал неизвестный
Александр КАТЕРУША

В Калининграде 19-летняя студентка стала жертвой мошенников. Ее убедили оформить товары на маркетплейсе и похитили ее покупки через QR-код, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что неизвестный через мессенджер предложил девушке дополнительный заработок. Она должна была оформить товары с доставкой в пункт Москвы и сразу оплатить их. Заказ девушка оформила, QR-код на получение передала собеседнику. В итоге кто-то забрал товары, а никакого заработка калининградка не получила. Ущерб составил 31 тыс. рублей.

Заведено уголовное дело, мошенников ищут.