Студентку из Калининграда обманули при продаже товаров на маркетплейсе

В Калининграде 19-летняя студентка стала жертвой мошенников. Ее убедили оформить товары на маркетплейсе и похитили ее покупки через QR-код, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что неизвестный через мессенджер предложил девушке дополнительный заработок. Она должна была оформить товары с доставкой в пункт Москвы и сразу оплатить их. Заказ девушка оформила, QR-код на получение передала собеседнику. В итоге кто-то забрал товары, а никакого заработка калининградка не получила. Ущерб составил 31 тыс. рублей.

Заведено уголовное дело, мошенников ищут.