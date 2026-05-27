В среду в Калининграде дождей не обещают, а ветер усилится

В Калининграде в среду, 27 мая, ожидается переменная облачность и без осадков. А вот ветер, как и вчера, будет сильный. С утра до вечера он усилится до 12 м/с, с порывами до 13-15 м/с и до 15-18 м/с на востоке региона. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Сегодня потеплеет до +15...+17°C к полудню, днем в Калининграде и области до +15...+17°C. Традиционно свежо на побережье.

Вечером в Калининграде и области похолодает до +10...+13°C к закату, возможны кратковременные дожди местами.