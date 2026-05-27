НовостиОбщество27 мая 2026 5:43

Калининградская область присоединилась к акции «Агродиктант»

В регионе во всероссийской акции участвовало 3.5 тыс человек
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

3,5 тысячи калининградцев на 47 площадках региона приняли участие в акции «Агродиктант». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основной площадкой стал Калининградский государственный технический университет, а самой необычной – рыболовный траулер «Захар Сорокин».

К акции привлекли студентов вузов и средне специальных учебных учреждений, учащихся агроклассов, курсантов морского рыболовного колледжа, представителей правительства, сотрудников агрокомплексов и т.д. Всех их объединяет интерес к сельскому хозяйству.

Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов, который тоже писал диктант, отметил, что такие акции помогают привлечь в отрасль сельского хозяйства новые кадры, а также продемонстрировать молодежи перспективное направление для будущей профессии.