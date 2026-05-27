У алиментщика из Калининграда изъяли автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что мужчина не в полной мере отчислял деньги на содержание двоих сыновей. Платил он по 10-15 тысяч рублей в месяц и в итоге накопил долг, который достиг 300 тысяч рублей. Гасить его он не спешил.

В итоге автомобиль должника, на котором он, кстати, приехал на судебное заседание, арестовали и изъяли.

От продажи машины на торгах удалось выручить 700 тысяч рублей. Из них 300 тысяч рублей перечислены в счет погашения задолженности по алиментам. Оставшаяся сумма ушла на оплату остальных долгов.