В Калининграде мужчина получил 9 лет колонии за покушение на сбыт более 70 кг гашиша

В Калининграде за покушение на сбыт более 70 кг гашиша осужден гражданин Литвы. Он получил 9 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного суда.

В январе 53-летний мужчина и неустановленное лицо, находясь за границей, договорились купить гашиш, чтобы доставить его в Калининград и продать. Так и была закуплена крупная партия наркотика, которую спрятали в кузове «Опеля» и переместили в Калининград через границу с Польшей.

Силовики наркотик заменили муляжом, а при попытке забрать гашиш, злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.