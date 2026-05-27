Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 7:55

В Калининграде мужчина получил 9 лет колонии за покушение на сбыт более 70 кг гашиша

Осужденный – гражданин Литвы
Александр КАТЕРУША

В Калининграде за покушение на сбыт более 70 кг гашиша осужден гражданин Литвы. Он получил 9 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного суда.

В январе 53-летний мужчина и неустановленное лицо, находясь за границей, договорились купить гашиш, чтобы доставить его в Калининград и продать. Так и была закуплена крупная партия наркотика, которую спрятали в кузове «Опеля» и переместили в Калининград через границу с Польшей.

Силовики наркотик заменили муляжом, а при попытке забрать гашиш, злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.