В Гурьевском районе перекрыты дороги из-за проведения праздника Курбан-байрам

В среду, 27 мая, в честь мусульманского праздника Курбан-байран в мечети поселка Большое Исаково до 11:00 проходит коллективная молитва. Из-за большого количества участников на дорогах возможны заторы. До 11 часов перекрыто движение от перекрестка улиц Октябрьская и Кооперативная до перекрестка улиц Кооперативная и Победы.

Об этом сообщает администрация Гурьевского округа в «ВК».

Автомобилистов просят учитывать эту информацию, планируя маршруты передвижения на личном и общественном транспорте.

«Курбан байрам — это время добрых дел, семейных традиций и глубокого духовного осмысления. Он напоминает нам о ценности милосердия, щедрости и уважения к ближним», - говорится в поздравлении местной администрации.