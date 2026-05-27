19-летняя калининградка отдала мошенникам 1,6 млн рублей, думая, что спасает родителей

Студентка из Калининграда отдала мошенникам более 1,6 млн рублей – она думала что ее родители в опасности и пыталась спасти их. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Девушке через мессенджер позвонил неизвестный, представившись сотрудником загадочного отдела финансовой информации. Он заявил, что родители студентки якобы подозреваются в финансировании иностранного государства и могут сесть в тюрьму.

Чтобы «избежать проблем с законом» девушка согласилась передать крупную сумму некоему курьеру-инкассатору. Тот приехал к дому жертвы и из рук в руки получил евро, доллары и рубли родителей. Сумма составила 1 млн 630 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело.