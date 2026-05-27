НовостиОбщество27 мая 2026 9:21

Выплата при рождении ребенка в Калининграде переходит в формат электронного сертификата

Деньги можно потратить на покупку средств ухода и продуктов для малыша
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде выплата при рождении ребенка с июля будет предоставляться по электронному сертификату, который можно направить на покупку товаров, средств ухода и продуктов питания для новорожденных. Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

Выплата по-прежнему будет назначаться без заявления для большинства семей. Реквизиты банковской карты «МИР» можно направить по ссылке.

Мера поддержки оформляется без учета уровня дохода и имущества семьи – всем женщинам при рождении малыша с 2026 по 2028 год.

По данным областного минсоца, выплату в 10 тысяч рублей при рождении ребенка с начала года получили 2338 человек.

Электронный сертификат действует в течение года с момента его предоставления.