Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2026 11:49

В Гурьевском районе в поле фермеры наткнулись на авиабомбу

Опасный боеприпас вывезли пиротехники
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В поселке Заливное Гурьевского района во время сельскохозяйственных в поле была обнаружена 100-килограммовая фугасная авиационная бомба. Опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны обследовали пиротехники калининградского поисково-спасательного отряда МЧС.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, сотрудники МЧС эвакуировали опасную находку и уничтожили ее на полигоне.

Отметим, с начала года в регионе обнаружено и уничтожено 7184 взрывоопасных предмета, в том числе 38 авиабомб.