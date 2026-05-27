В Гурьевском районе в поле фермеры наткнулись на авиабомбу

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В поселке Заливное Гурьевского района во время сельскохозяйственных в поле была обнаружена 100-килограммовая фугасная авиационная бомба. Опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны обследовали пиротехники калининградского поисково-спасательного отряда МЧС.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, сотрудники МЧС эвакуировали опасную находку и уничтожили ее на полигоне.

Отметим, с начала года в регионе обнаружено и уничтожено 7184 взрывоопасных предмета, в том числе 38 авиабомб.