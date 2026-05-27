В Калининграде поймали мужчину, который рисовал на фасадах логотип магазина наркотиков

В Калининграде будут судить 25-летнего мужчину, который на улице Эльблонгской рисовал на фасадах логотип магазина наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Известно, что еще весной 2025 года горожанин получил от неустановленного пока человека трафарет с указанием адреса онлайн-площадки по продаже наркотиков. С помощью него он и нанес рисунок – лого торговой площадки и символы обозначающие наркотики – на входные группы и торец дома.

Мужчина проходит по статье о склонении к потреблению наркотиков и о вандализме.