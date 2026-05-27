Алексей Беспрозванных рассказал о медцентре, который построят в Советске

В Советске построят медицинский центр. О том, каким он может стать, рассказал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных. Глава региона показал один из вариантов внешнего вида здания, отметив, что контракт с генеральным подрядчиком ГК «ЕКС» на проектирование и строительство медцентра уже заключен.
Губернатор сообщил, что медцентр объединит 4 округа – Советский, Краснознаменский, Славский и Неманский.
«Здесь жители смогут пройти сложную диагностику и получить необходимое лечение, для которого порой нужно ехать в Калининград (а дорога занимает 1,5-2 часа)», - прокомментировал глав региона.
Строительство планируют начать в 2027 году, в стройплощадку подготовят уже в этом году.