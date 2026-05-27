Пенсионерка из Калининграда поверила позвонившим «сотрудникам ФСБ» и лишилась более 11,4 млн

Калининградская пенсионерка отдала мошенникам больше 11,4 млн рублей. Преступники позвонили ей и представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Запугали так, что женщина согласилась передать неизвестным деньги. О случившемся сообщает прокуратура области.

73-летней женщине заявили о якобы ее финансовой активности, связанной с поддержкой иностранного государства. Наличку она согласилась передать «представителям Центробанка» якобы для срочной проверки.

Деньги пенсионерка передала курьерам, которые приехали к ее подъезду и представились инкассаторами.

Заведено уголовное дело.