Из Калининградской области выдворят 7 мигрантов

В регионе провели операцию «Жилой сектор -2026», выявили нарушителей миграционного законодательства и определили 7 человек, которых выдворят за пределы Калининградской области России в принципе.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, в ходе рейдов сотрудники полиции всего проверили 212 объектов, включая места массового пребывания иностранцев, объекты строительства, дачные общества и т.д.

Зафиксировать удалось 99 административных правонарушений, выявлено 49 нарушений иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ и 9 фактов незаконного трудоустройства иностранцев.

Наложены штрафы на 643 500 рублей.

26 человек получили запрет на въезд в Россию.