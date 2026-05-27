Сотрудницы полиции в Черняховске знали о том, что 7-летнего мальчика избивали дома – Следком

Завершено расследование уголовного дела двух экс-сотрудниц отделения по делам несовершеннолетних Черняховска, которые допустили побои детей в семье, где убили 7-летнего мальчика. Об этом сообщает на региональный СК.

В марте 2024-го заведующая детсадом в Черняховске сообщила в полицию о следах побоев у мальчика. Сотрудницы ПДН даже провели проверку, выяснив, что малыша избил отчим.

Тогда и стало известно, что и что он и мать ребенка систематически применяли к мальчику и его сестре физическое и психическое насилие с сентября 2023 по февраль 2025 года. Установили минимум 8 фактов.

При этом мер не приняли и не завели уголовное дело.

Все это бездействие привело к тому, что мальчик был убит.

Экс-полицейским грозит до десяти лет лишения свободы каждой. Они проходят по статье об использовании должностным лицом служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Напомним, трагедия случилась в Черняховске в феврале 2025 года. В убийстве пасынка обвинен местный житель. Позже он пытался скрыть следы преступления, спрятал тело в болте и даже участвовал в поисках ребенка, делая вид, что непричастен.

Следствию также известно, что минимум с декабря 2024-го по январь 2025 года мужчина избивал 12-летнюю падчерицу и не оказывал ей медицинской помощи.

При этом и мать, зная обо всем, не принимала мер к оказанию детям медицинской помощи.